PM de Guamaré prende homem por embreaguez ao volante no distrito de Baixa do Meio

A Polícia Militar de Guamaré, prendeu com êxito um homem por embreaguez ao volante no distrito de Baixa do Meio, próximo ao Conjunto Raimundo Avelino.

A ação se deu após os Policiais Militares visualizarem durante patrulhamento um veículo em alta velocidade transitando na BR-406.

Os Policiais perceberam o veículo fazendo movimentos de zigue-zague na pista e iniciaram um acompanhamento tático para interceptar o automóvel.

Após um aclive na rodovia a Guarnição perdeu o contato visual quando foi percebido que a comunidade Raimundo Soldado estava sem energia elétrica.

Um pouco a frente PMs visualizarem o carro capotado, um homem andando em direção a pista e outro saindo do veículo.

No acidente o veículo ao capotar derrubou um poste interrompendo o serviço de energia elétrica de todo o distrito, inclusive da Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

Segundo o Subtenente da PM Jhonny Cruff, “os indivíduos estavam com visíveis sinais de embriaguez comprovados posteriormente pelo teste de alcoolemia. Por estarem bastante alterados e preferindo algumas palavras contra a população que se juntou ao local do acidente os homens foram colocados no camburão da viatura para evitar alguma agressão. A PRF foi acionada em apoio aonde o veículo foi apreendido e o motorista conduzido em flagrante a Delegacia de Plantão na Zona Norte de Natal para os procedimentos cabíveis”. Comentou.