PM de Guamaré prende homem que destruiu móveis da ex-companheira na comunidade do Quilombo

A 1ªCIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu no ultimo domingo (29), um homem acusado de violência doméstica contra sua ex-companheira na comunidade do Quilombo, distrito de Guamaré.

A ação se deu após os Policiais Militares receberem por volta das 8:00h da manhã, uma denúncia da própria vítima informando que seu ex-companheiro havia invadido sua residência e destruído alguns móveis e outros pertences.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “a Equipe iniciou diligências e localizou o indivíduo ingerindo bebidas alcoólicas num bar também na comunidade do Quilombo. O homem estava armado com uma faca e ao ser questionado pelos Policiais afirmou que tinha a intenção de matar a ex-mulher”.

Disse ainda que “foi dado voz de prisão (De acordo com a LEI 11.340/2006 VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA – Violência contra a mulher) e o homem conduzido a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Concluiu.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar