PM de Guamaré promove confraternização de fim de ano comemorando resultados positivos

O comandante do destacamento policial de Guamaré, Sargento Jhonny Cruff, realizou uma confraternização com policiais lotado na cidade, em reconhecimento pelos os serviços prestado pelos os PMs a população guamareense durante o ano de 2019 com resultados positivos. O sargento fez questão de agradecer pessoalmente a cada guerreiro, que foi presenteado com duas singelas lembranças do comando.

A cidade tem PMs motivados e valorizados, Jhonny conseguiu vontade, coragem e trabalho, o respeito e admiração dos seus comandados e da população. Nesse tempo a frente do destacamento policial de Guamaré, o sargento conseguiu imprimir sua própria marca “força e honra” com ações e realizações liderando sua equipe pelo o exemplo, melhorou as condições de trabalho, as condições físicas do prédio da delegacia, e incentiva todos os dias os PMs a dá sempre o melhor de si em favor da população.

Todas essas conquistas são frutos do empenho de um comandante que comanda a corporação pelo o exemplo, e olha para seus comandados com os olhos do coração. Durante o ano de 2019 houve uma queda significativa nas ocorrências, não houve registro de homicídios, resposta rápidas nas ocorrências, uma policia que trabalha nas ruas 24 horas por dia, 7 dias por semana.

“A confraternização é importante para a interação dos policiais militares, e é uma forma de demonstrar nossa satisfação e agradecimento pelos serviços prestados por esses profissionais de Segurança Pública. Aproveito para agradecer a cada um companheiro, e a parceria com a prefeitura, na pessoa do prefeito Adriano Diógenes, pelo o apoio dado a policia militar, e com o pagamento das Diárias Operacionais (DOs), fato que ajudou e muito a garantir mais segurança ao cidadão guamareense” relatou o comandante Jhonny.

