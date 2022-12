Um policial militar morreu após uma tentativa de assalto ocorrida no bairro Planalto na noite desta segunda-feira (19).

Ele foi identificado como Cabo Barbosa e estava acompanhado da esposa no momento, que não se feriu. O policial foi alvejado com dois tiros na região do tórax.

O PM chegou a ser socorrido até a UPA de Cidade Satélite, mas não resistiu. O bandido também morreu após troca de tiros.