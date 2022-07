PM em Guamaré prende homem foragido da Justiça pelo crime de estupro de vulnerável

A PMRN, por meio do CPR IV – 1ªCIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na ultima sexta-feira (22) por volta das 12h, um homem com um Mandado de Prisão Definitiva em aberto expedido pela 2ª Vara da Comarca de Currais Novos.

A ação se deu após os Policiais Militares receberem informações de que o foragido estaria se escondendo na cidade de Guamaré. A partir daí foi realizado um trabalho de coleta de informações.

Iniciada as diligências o homem foi localizado em sua residência onde foi preso em Cumprimento ao Mandado de numeração 5000036-38.2022.8.20.0103 pela Lei: 2848, art. 217 – Estupro de vulnerável.

O acusado foi conduzido a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis.

