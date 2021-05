PM encontra carro suspeito de ser usado em tentativa de roubo ao posto de combustível em Baixa do Meio

A Polícia Militar de Guamaré localizou nesta segunda-feira (17), um veículo que possivelmente foi usado pela quadrilha que tentou assaltar o cofre do posto de combustível JM no distrito de Baixa do Meio, na madrugada deste domingo.

A ação criminosa não teve êxito porque a PM agiu rápido quando os agentes foram acionados através do telefone funcional que estava acontecendo um arrombamento no posto.

Quando a PM se aproximou do local um carro de cor branca saiu em disparada com destino ignorado. Hoje pela manhã o carro modelo Onix foi encontrado abandono ao lado do ginásio de esportes da comunidade.

Segundo o Subtenente da PM Jhonny Cruff, “A PM verificou a placa do carro que pertence a outro veículo, mas após verificar pelo chassi constatou a queixa de roubo realizado no dia 29 de abril de 2021 no parque dos Coqueiros em Natal. Foi contatado com o verdadeiro proprietário do carro, e em seguida entregue na delegacia de Polícia Civil de Guamaré para procedimentos cabíveis. Até o momento apenas um suspeito foi preso em flagrante ainda na madrugada do domingo, mas a policia civil continua investigando o caso”. Comentou.

