PM prende homem por tentativa de homicídio no Morro do Judas em Guamaré

Tudo começou na tarde desta sexta-feira (22), por volta das 15 horas, quando a Policia Militar, foi acionada através do telefone funcional, que havia dado entrada no Hospital Manoel Lucas de Miranda, um homem vítima de tentativa de homicídio por arma branca na comunidade do Morro do Judas.

A vítima e o acusado que desferiu as facadas foram identificados pela PM.

Os dois estavam juntos bebendo com o pai da vitima, quando houve um desentendimento, e por causa de um tapa recebido na cara, ele foi em casa e se armou com uma arma branca, e voltou ao local.

Na volta, ele desferiu as cutiladas na vitima. Após o crime, ele fugiu.

A vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital em Guamaré, mas o médico plantonista encaminhou para Natal devido à gravidade dos ferimentos.

Diante das informações colhidas, sob o comando do Subtenente da PM – Jhonny Cruff, com o apoio de vários policiais, imediatamente iniciaram-se diligências com o intuito de prender o acusado.

As buscas foram feitas na casa do acusado, casa dos pais e avós maternos do elemento, onde possivelmente estivesse escondido sem êxito no primeiro momento.

Estas buscas perduraram pela noite quando a policia militar recebeu uma informação que ele estaria escondido numa laje de uma igreja na própria comunidade.

Quando os agentes chegaram ao local o elemento ao visualizar a EQUIPE da PM empreendeu fuga pelo o matagal.

Foi realizado acompanhamento a pé, alcançado e preso.

O acusado foi questionado e confessou o crime diante da situação fática delituosa, o acusado foi conduzido à 5° Regional da Policia Civil de Macau, onde será ouvido pelo delegado plantonista para procedimentos legais, e ficará a disposição da justiça.

Com informações da Policia Militar