PMs e GMs fazem operações integradas nas ruas; garantindo mais segurança a população de Guamaré

A Policia Militar de Guamaré sob o comando do Subtenente da PM – Jhonny Cruff, e a Guarda Civil Municipal, comandada pelo o comandante da GM – Jabnean Batista, estão nas ruas do município para garantir mais segurança ao povo Guamareense.

Estas ações consistem em intensificar abordagens a pessoas e veículos suspeitos, através de barreiras e patrulhamentos táticos móveis.

As ruas da sede e das comunidades da zona rural estão mais movimentadas e seguras com o reforço de mais homens na área da segurança.

A Prefeitura tem feito sua parte investindo na segurança da população em convênio firmado com o estado. A PM tem responsabilidade social importantíssima na sociedade.

O município conta com viaturas da PM em patrulhamento. A Guarda Municipal conta com viaturas e motos realizando as rondas ostensivas, e varias agentes de segurança nas ruas.

São homens preparados para qualquer combate realizando a ronda ostensiva e preventiva 24 horas por dia, sendo que pela noite e madrugada a atenção tem sido redobrada.

A sua missão é de gerar a paz social e a liberdade, sendo um instrumento receptor das angústias e diferenças sociais, pois serve a todas as classes em momentos difíceis quando a vida, a liberdade e o património quando são ameaçados.