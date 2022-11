PodCast do Doutor: Presidente do SINDSERG fala da história do sindicato; das suas lutas e consquistas

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Guamaré (SINDSERG), Edson Rocha, concedeu entrevista no PodCast do Doutor na ultima segunda-feira (21). Oportunidade que falou da história, das lutas e conquistas do sindicato. Edson foi entrevistado pelo o Dr. Einstein Barbosa.

Clique aqui e veja na integra: