Polícia Civil de Macau recupera carreta abandonada na estrada do óleo

Na tarde da ultima quarta-feira (16), uma equipe de Policiais Civis da 5ª Regional da Policia Civil de Macau, se deparou com uma carreta abandonada na rodovia conhecida como estrada do óleo, próximo à BR 406, zona rural de Macau.

O veículo, uma carreta com reboque tipo baú, estava à margem da rodovia. Feito um levantamento no local pelos os agentes, nenhum indício de violência foi detectado, inclusive a chave do veículo estava dentro dele.

Testemunhas relataram que a carreta foi visualizada no local desde o amanhecer do dia. A equipe tentou comunicação com os proprietários dos veículos (caminhão e reboque baú), porém não conseguiu nenhum contato.

Aparentemente o veículo foi abandonado, contudo a causa ainda será esclarecida. Diligências serão realizadas para elucidar o estranho abandono e efetivar a entrega do veículo ao responsável legal.

O veículo foi retirado do local para evitar possíveis furtos e outros sinistros, haja vista tratar-se de local ermo. A Polícia Civil pede a colaboração da população com informações que possam elucidar esse e outros fatos. Fonte: 5ª DRP/Macau

