Polícia Civil indicia ex-funcionária suspeita de desviar R$ 175 mil de casa lotérica

A Delegacia Municipal de Ielmo Marinho indiciou nesta terça-feira (12) uma ex-funcionária de uma casa lotérica da própria cidade, que fica cerca de 60 quilômetros distante de Natal, pelo crime de furto qualificado.

As investigações da Polícia Civil apontaram que a mulher desviou mais de R$ 175 mil da lotérica entre os anos de 2018 e 2019, período em que trabalhou no estabelecimento.

Segundo a Polícia Civil, ela era operadora de caixa e, por isso, ficava responsável pelo encerramento do caixa, emissão de relatórios de cada sessão e por guardar o valor final arrecadado das atividades.

O dinheiro subtraído da lotérica era depositado na própria conta da ex-funcionária, na conta do pai dela e também do namorado, segundo revelou a investigação. De acordo com a Polícia Civil, a mulher confessou parcialmente o crime.

Ela vai responder por furto qualificado pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva. Concluído, o inquérito foi encaminhado à Justiça. G1

(Visited 2 times, 2 visits today)