Policia Civil localiza em Guamaré trator furtado em Mossoró

O veículo foi localizado por volta de 21h dessa quinta-feira (14), no município de Guamaré (155km de Mossoró), por policiais comandados pelo delegado Rafael Arraes. “O trator (marca/modelo Budny, BDY-7540B, ano 2020, cor laranja) estava escondido em um galpão, em perfeito estado de conservação”, informou a municipalidade através de Nota Oficial (veja mais abaixo).

As investigações, sigilosas, deverão apontar detalhes do crime, como os envolvidos direta e indiretamente no caso.

O deputado estadual Beto Rosado (PP) chegou a criticar o prefeito Allyson Bezerra (Solidariedade) pelo sumiço desse equipamento, usando redes sociais próprias. Em sua ótica, a falta de efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) teria contribuído decisivamente para o furto do trator.

O comandante da GCM, Thiago Fernandes, contrariou o argumento do parlamentar, autor de emenda que garantiu a aquisição do trator no ano passado. Fernandes lembrou que mesmo antes da posse do atual prefeito em 1º de janeiro, o local já não tinha segurança.

Salientou ainda, que dezenas de casos de furtos, roubos e depredações foram registrados ao longo dos últimos anos em repartições públicas municipais, com o silêncio cúmplice de alguns críticos de hoje. Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e escolas foram alvos frequentes de criminosos.

Veja abaixo, Nota Oficial do município:

NOTA OFICIAL

Agentes da Delegacia Especial de Furtos e Roubos (Defur) de Mossoró localizaram, em Guamaré, por volta das 21h desta quinta-feira (14), o trator agrícola furtado há três dias do Parque de Exposições Armando Buá (Feira do Bode), sede da Secretaria Municipal de Agricultura de Mossoró.

A Polícia Civil encontrou o veículo (marca/modelo Budny, BDY-7540B, ano 2020, cor laranja), escondido em um galpão, em perfeito estado. As circunstâncias do furto ainda estão sendo investigadas.

Em conjunto com a Guarda Civil Municipal (GCM) de Mossoró, a operação contou com apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito.

Tão logo tomou conhecimento do desaparecimento do trator, a Secretaria Municipal de Agricultura comunicou o fato ao prefeito Allyson Bezerra, que de imediato determinou providências, como registro de Boletim de Ocorrência (BO). O veículo retornará a Mossoró nesta sexta-feira (15).

A Prefeitura de Mossoró agradece o empenho e o comprometimento da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil nas diligências, e assegura que atos lesivos ao patrimônio público não ficarão impunes e que os responsáveis serão submetidos aos rigores da lei.

