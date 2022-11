Polícia Civil prende cinco suspeitos por tráfico de drogas e associação ao tráfico em Macau

A SECOMS da Polícia Civil/RN destaca que policiais civis da 5ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Macau, da 59ª Delegacia de Polícia (DP de Macau), da 60ª Delegacia de Polícia (DP de Pendências) e da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN, por meio da 1ª CIPM – Macau), deflagraram, nesta quinta-feira (17), uma operação resultante de investigações de crimes de tráfico de drogas, roubos e homicídios praticados na região salineira, em atuação conjunta na Operação Hórus, do Programa Guardiões da Fronteira da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (SEOPI/MJSP). Cinco suspeitos foram detidos pela suspeita da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Ao longo das diligências, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três endereços na cidade de Macau. Antônio Jussie da Silva Ribeiro, 36 anos, mais conhecido por “Ciê”, foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Por sua vez, Caio Cesar Sousa de Assis, 26 anos, foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. Luciana Cunha da Silva, 40 anos, Andrielly Pamela Silva de Lima, 19 anos, e José Anderson da Silva Bezerra, 22 anos, foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os mandados foram expedidos pela Vara Única da Comarca de Pendências, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN). Os cinco suspeitos foram conduzidos até a delegacia e encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.