Polícia Civil prende suspeita de matar o pai em Macau

Policiais civis da 5ª Delegacia Regional de Macau prenderam, nesta segunda-feira (16), Thaysi Cristina de Paiva Ribeiro. A prisão se deu na cidade de Macau, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

Thaysi Cristina é apontada como autora do homicídio praticado contra seu pai, Francisco Fabrício Felipe Ribeiro. Em outubro de 2018, durante uma discussão, ela teria arremessado um tijolo contra a cabeça da vítima. Após trinta dias hospitalizado, Francisco Fabrício faleceu, em razão de traumatismo cranioencefálico provocado pela agressão.

De acordo com as investigações, Thaysi Cristina apresentava comportamento agressivo e conflitos com os familiares. Ela foi indiciada pelo crime de homicídio qualificado, sendo encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181. Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS.

