Polícia Civil prende suspeitos da morte de pré-candidato a prefeito em 2020 no Oeste potiguar

A Policia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, nesta terça-feira(20) uma operação para prender autores do homicídio do empresário Raimundo Gonçalves de Lima Neto, mais conhecido como Netinho de Nilton, no Oeste potiguar.

Aos 35 anos, Netinho era pré-candidato à prefeitura de Janduís quando foi assassinado com quatro tiros na nuca em 11 de abril de 2020, na zona rural de Campo Grande. A motivação política para o crime é uma das principais linhas de investigação da polícia.

De acordo com a Polícia Civil, sete pessoas foram presas. Além disso, duas armas e diversas munições foram apreendidas com os suspeitos. A operação recebeu o nome Flor de Mandacaru, devido a resistência do crime naquela região.

“A flor de Mandacaru nasce a noite e fecha pela manhã uma única vez, trazendo esperança de dias bons para o sertanejo. Acho que aquela região ainda sonha com esperança de dia melhores em que os crimes de pistolagem acabem. O trabalho da polícia vem para trazer essa esperança”, ressalta o delegado Odilon Teodósio, chefe da operação. G1/RN.