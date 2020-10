Polícia civil prende vereador e sete armas de fogo

Policiais Civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) deflagraram uma operação, neste sábado (17), com o cumprimento de mandados de busca e apreensão, que resultaram na prisão de sete pessoas e na desarticulação de uma organização criminosa, na cidade de João Dias.

Entre os presos, está o vereador Laete Jácome de Oliveira, 64 anos. Na residência dele, foi apreendida a quantia de R$ 15.535, 00 (quinze mil quinhentos e trinta e cinco reais).

No local, cinco homens que estavam armados foram presos: Damião Luiz da Silva, conhecido como “Damião”, 43 anos, foragido da justiça, com três mandados de prisão em aberto; Davi dos Santos Chaves, conhecido como “Davi”, 25 anos; Rian Costa Bruno, conhecido como “Rian”, 32 anos; Israel Nascimento da Silva, conhecido como “Israel”, 24 anos; e Francisco de Asssis da Silva, conhecido como “Chico”, 47 anos.

No momento em que as equipes da DEICOR chegaram à residência do vereador, ele se negou a abrir o portão da casa, mesmo tendo sido verbalizado e informado que se tratava de um mandado de busca, sendo necessário o uso da força.

No imóvel foram apreendidos: duas espingardas calibre 12, com 100 munições do mesmo calibre, dois rifles calibre 38, com 103 munições do mesmo calibre, e três pistolas calibre 380, com 80 munições.

