Operação Alô – I : Policia Militar recupera celular furtado em Guamaré

Numa operação conjunta bem sucedida do GTO de Macau com a PM de Guamaré, denominada como “Operação Alô – I”, os agentes conseguiram recuperar com êxito na manhã desta quinta-feira (18), um celular que foi furtado no ultimo dia 06 deste mesmo mês na cidade de Guamaré.

A ação se deu após os PM’s do Destacamento de Polícia Militar de Guamaré receber as informações da vítima de que o seu celular furtado na praça do Vila Maria estava sendo comercializado nas redes sociais.

Os PMs começaram o trabalho de coleta de dados, rastreamento e identificação do local onde estava o celular.

O aparelho estava com sua localização registrada na cidade de Macau.

A partir da articulação das Equipes foi acionado o GTO Macau que fez diligência ao local e recuperou o produto furtado em Guamaré.

Segundo o Subtenente da PM Jhonny Cruff, “o suspeito informou aos Policiais que teria recebido o celular através de uma transação como pagamento por um corte de cabelo no dia da festa do Grafith em Macau”. Disse ainda que “essa apreensão abriu outros caminhos de investigação para apreensão de outros aparelhos, e conseguintemente a prisão dos autores, será uma questão de pouco tempo para localizar mais envolvidos”. Comentou.

Diante da situação foi conduzido o suspeito, bem como o aparelho telefone para 5ªDRPC, em Macau, para os procedimentos cabíveis.

