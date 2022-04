Policia localiza em menos de 24h veículo que matou Ciclistas em Baixa do Meio

Uma operação conjunta das forças de segurança de Guamaré: Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, coordenada pelo o Subtenente PM Jonhny Cruiff, apreendeu em menos de 24h um veículo suspeito de ser envolvido no acidente que matou três ciclistas na comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré ,na noite deste domingo (17).

Após várias denúncias recebidas via telefone funcional de plantão, os agentes de segurança realizaram várias diligências na tentativa de localizar em tempo o veículo.

Os policiais do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré resultaram com êxito na localização do carro suspeito.

O veículo estava dentro de uma garagem na Rua Princesa Isabel, no próprio distrito de Baixa do Meio.

A partir daí foi planejado e organizada uma Operação Conjunta, contando com o apoio da Polícia Civil e da Guarda Municipal, para apreender o automóvel do acusado.

Segundo o Subtenente PM Jonhny Cruiff, “o suspeito do crime também já foi identificado pela polícia, e se apresentará com seu advogado nesta terça-feira (19), a 5ª Regional da Polícia Civil de Macau, onde será ouvido e ficará a disposição da justiça”. Comentou.

O veículo foi localizado parcialmente destruído, e ainda possuía marcas do acidente contendo também vestígios do sangue das vítimas.

O carro foi aprendido e conduzido a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis.