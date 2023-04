Polícia Militar apreende dinheiro falso em Guamaré

A 1ªCIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar, apreendeu na comunidade de Salina da Cruz, segundo maior distrito de Guamaré na tarde desta Sexta-feira (21), uma nota de R$ 100,00 (cem reais) falsificada.

A ação se deu por volta das 17h30 após os Policiais Militares receberem uma denúncia por parte de um Posto de Combustível de que um homem teria abastecido uma motocicleta, e tentado pagar com uma cédula falsa.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “ao reconhecer a alteração da nota o funcionário rejeitou o pagamento e o suspeito informou que retornaria depois para pagar o combustível. O suspeito mandou outra pessoa trazer o pagamento ao Posto”.

Disse ainda que “a Polícia Militar foi acionada e identificou a segunda pessoa que informou aos PMs a residência do suspeito. A equipe fez diligência ao local e encontrou o homem. Diante do crime de MOEDA FALSA (Art 289, Paragrafo 1° do CPB) conduziu o suspeito a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar