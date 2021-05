PM de Guamaré impede roubo ao cofre no posto de combustível e prende um dos acusados

As madrugadas estão mais movimentadas e segura em Guamaré com ações efetivas feitas pela POLICIA MILITAR, com patrulhamento ostensivo e preventivo, na sede e nas comunidades.

Ações estas que consistem em intensificar abordagens a pessoas e veículos suspeitos, com o intuito de coibir ações criminosas contra agências bancárias e comércios, mas principalmente para combater os mais diversos tipos de crimes contra a população.

Enquanto dormimos a PM está acordada protegendo o cidadão de bem, e patrulhando a cidade, e em uma dessas ações um homem foi preso em flagrante, na madrugada deste domingo (16), tentando arrombar um cofre do posto de combustível JM na comunidade de Baixa do Meio.

A ação criminosa aconteceu por voltas das 2:40h quando a PM foi acionado através do telefone funcional que estava acontecendo um arrombamento no posto de combustível no distrito.

Quando os agentes se aproximaram do local, um carro de cor branca saiu em disparada do local. O estabelecimento fica localizado as margens da BR 406. Câmaras de segurança ajudarão na investigação.

Outros suspeitos que estavam dentro do local fazendo o corte no cofre tentaram correr, porém um deles foi capturado pelos os agentes. Outros se embrenharam dentro do matagal que fica próximo ao posto.

Neste exato momento a polícia faz diligências na tentativa de capturar os acusados dentro do matagal. A operação está sendo coordenada pelo o Subtenente Jhonny Cruff, e conta com vários policiais do destacamento.

Aguarde mais informações a qualquer momento.

(Visited 133 times, 133 visits today)