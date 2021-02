Policia Militar divulga balanço da Operação Carnaval em Guamaré

Destes os primeiros dias do Carnaval 2021 que a Polícia Militar, sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, com apoio de vários policiais, realizou com êxito a operação “Carnaval 2021 sem aglomerações” em Guamaré.

Além das atribuições corriqueiras da PM, a polícia durante todo o período carnavalesco realizou fiscalizações de trânsito, combate às aglomerações e perturbação do sossego na sede, nas comunidades e praias do litoral do município.

Os agentes atuou na dispersão de multidões, recolhimento de caixas de som causadoras de poluição sonora, bem como na orientação e vistoria em estabelecimentos comerciais, com o fim de manter a tranquilidade social, e evitar a proliferação da Covid-19.

O comandante do destacamento policial, Sargento Jhonny Cruff, que esteve presente e comandou pessoalmente o policiamento, disse que “a PM orientou os foliões para que evitasse aglomerações, e que os comerciantes continuem tomando as medidas sanitárias exigidas, conforme orientações do Governo do Estado e do Município. Aproveito a oportunidade para agradecer pelo apoio e compreensão da população guamareense e visitantes pela tranquilidade do período carnavalesco”. Comentou.

Durante os cinco dias da Operação Carnaval sem aglomerações, a Policia Militar divulgou o balanço do período carnavalesco de 12 a 16/02/2021.

OCORRENCIAS REGISTRADAS:

Homicídio: 00 – Armas apreendidas: 00 – Apreensão de drogas: 00 – Veículos apreendidos (Menor conduzindo moto): 01 – Perturbação do sossego alheio: 03 – Ocorrências por aglomerações: 03 – Vias de fato: 01 – Violência Doméstica (pessoa detida): 01 – Quantidade de Barreiras (Blitz): 12

