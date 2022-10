Polícia Militar do Ceará abre inscrições para concurso com 1.500 vagas para soldado

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) com 1.000 vagas de contratação imediata e 500 de cadastro reserva para o cargo de soldado, que exige ensino médio completo. São 850 oportunidades para homens e 150 para mulheres.

Os candidatos aprovados no concurso da PM Ceará serão convocados na condição de alunos soldados, com vencimentos iniciais de R$ 2.4821. Contudo, após a conclusão do curso de formação, o salário passará a ser de R$ 4.983.

A organização do certame é de responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). Os interessados devem acessar o site da banca até às 23h59 do dia 23 de novembro de 2022. A taxa é de R$ 180 e as provas estão previstas para o dia 23 de janeiro de 2023 na cidade de Fortaleza.

Etapas e provas do concurso PM CE

A seleção dos candidatos inscritos no concurso PM CE se dará mediante aplicação de 5 etapas, sendo:

Exame Intelectual (Prova Objetiva) – eliminatório e classificatório;

Exame de Saúde – eliminatório;

Avaliação Psicológica – eliminatório;;

Avaliação de Capacidade Física – eliminatório; e

Investigação Social – eliminatório.