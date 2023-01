Polícia Militar do RN inicia utilização de câmeras portáteis nos uniformes de PMs

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN) deu início à utilização das câmeras portáteis nos uniformes dos policiais nesta segunda-feira (30). O equipamento será disponibilizado inicialmente para a Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (ROCAM).

O início do uso das câmeras foi oficializado em uma apresentação aos veículos de comunicação com a presença do Comandante-Geral da PMRN, Coronel Alarico, do Comandante da ROCAM, Major Lima e o Capitão Liano, membro da Diretoria de Tecnologia, Inovação e Comunicação da PMRN (DTIC).

Neste primeiro momento, serão 15 câmeras acopladas aos uniformes. A aquisição das câmeras, do software de gerenciamento e de espaço em nuvem, foi oriunda de emenda parlamentar do senador Styvenson Valentim (Podemos).

De acordo com o Comandante-Geral da PMRN, Coronel Alarico, os equipamentos visam otimizar a atividade policial e dar mais segurança à atuação dos militares.

“A gente precisa [das câmeras] porque é importante para a divulgação do nosso trabalho, para a transparência. Elas garantem segurança tanto para a ação policial quanto para o cidadão que está sendo abordado”, disse o Comandante-Geral, Coronel Alarico.

As câmeras têm autonomia para filmar até 12 horas ininterruptamente e tudo o que for capturado ficará armazenado no sistema da empresa da Axon, vencedora da licitação, por um período máximo de dois anos.

G1/RN