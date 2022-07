Polícia Militar do RN lança edital de concurso com 132 vagas e salário inicial de R$ 5,3 mil

O Governo do Estado publicou nesta sexta-feira (1º) o edital de novo concurso público para o cargo de oficiais da Polícia Militar. O certame irá preencher 132 vagas, sendo 26 para candidatos autodeclarados negros, com salários de R$ 5,3 mil.

As inscrições serão abertas na segunda-feira (4) no site da banca organizadora do certame e terão validadas após o pagamento da taxa de R$ 188. Candidatos que se enquadrarem nos critérios podem pedir isenção do valor até a quarta-feira (6).

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos precisam ter concluído o curso de bacharel em Direito, ter nascido a partir do dia 1º de janeiro de 1992 (ter 30 anos, no máximo) e altura mínima de 1,65m (homens) ou 1,60m (mulheres).

Clique para acessar edital do concurso