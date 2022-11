Polícia Militar: Efetivo nas ruas cidade mais segura!

A presença da polícia militar nas ruas da cidade de Guamaré, em pontos base vem dando uma maior sensação de segurança aos comerciantes, clientes dos bancos, em especial, a população que saem de suas casas para fazer as compras de final de ano.

O patrulhamento feito diariamente pela PM tem a finalidade de garantir a segurança da população, com ações de prevenção e combate à criminalidade. Para quem já foi vítima da ação de criminosos sabe que o reforço no policiamento tem sido fundamental.

São duas viaturas, um carro civil, e vários agentes nas ruas em locais estratégicos de prontidão. Sempre em grupos e em locais diferentes, os PMs garantem enquanto estamos trabalhando, acordados ou dormindo a segurança do povo Guamareense.

De acordo com o Subtenente PM Johnny Cruiff, comandante do 3º Pelotão de Policia Militar de Guamaré, ele disse que “a segurança pública no município é fortalecida porque contamos com apoio da prefeitura de Guamaré. A principal função da PM é coibir a criminalidade evitando que o crime aconteça realizando as abordagens em suspeitos, blitz na entrada e saída da cidade, dentre outros trabalhos. A prefeitura oferece através da secretaria de segurança o suporte necessário para que a presença do efetivo policial com alguns homens que trabalham na cidade nos seus dias de folga possa prestar seus serviços ao município na área de segurança. Guamaré é uma cidade que tem Lei com POLÍCIA nas ruas 24 horas por dia, e que vem realizando o patrulhamento ostensivo e preventivo com planejamento e ações. Pedimos que a população ajude a Policia Militar a manter a ordem através do nosso WhatsApp: (84) 999369126”. Comentou.

Os PMs ainda contam com o apoio da Guarda Civil Municipal no patrulhamento ostensivo e preventivo.