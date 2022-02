Polícia Militar inicia operação Carnaval em Guamaré

Sob o comando do Subtenente da PM Jhonny Cruff, com o apoio de vários policiais, a Policia Militar de Guamaré, criou um plano logístico para inicio da operação carnaval 2022.

O Subtenente, responsável pelo pelotão da cidade afirmou que toda operação durante o período carnavalesco tem o objetivo de manter a ordem pública e salvar vidas.

O esquema especial de fiscalização começou desde as primeiras horas deste sábado (26), e vai até o dia 02, quarta-feira de cinzas.

O planejamento da PM conta com bloqueios em pontos estratégicos de acesso à entrada da cidade, na comunidade de Baixa do Meio, no litoral, nas praias do Mioto, Amaro e Presidio, além das ruas da sede e zona rural do município.

As ações destacadas da PM estão sendo realizadas com intuito de impedir com a pandemia da Covid-19.

Os tradicionais eventos de Rua de Carnaval estão proibidos para evitar as aglomerações e a disseminação do vírus.