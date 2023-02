Policia Militar de Guamaré prende arma de fogo, munições e drogas no Morro do Judas

Numa operação bem sucedida, a 1ªCIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na tarde desta terça-feira (07), um homem de posse de um revólver cal .38, munições e uma quantidade de uma substância análoga a maconha.

A ação se deu quando por volta das 16h30 quando Policiais Militares receberam uma denúncia anônima através do telefone funcional, que um homem estaria vendendo drogas nas proximidades da rua do Cajueiro, na comunidade do Morro do Judas.

A Equipe fez diligência ao local indicado para verificar a informação, quando de logo foi visualizada pelo suspeito que empreendeu fuga correndo. O meliante foi alcançado pelos Policiais que conseguiram detê-lo ele próximo a sua casa.

Ao ser revistado foi encontrado com o homem 06 trouxinhas de uma substância análoga a maconha com aproximadamente 43 gramas e quantia de R$66,00 (Sessenta e seis reais) em dinheiro fracionado.

O homem ainda tentou justificar o possível tráfico aos Policiais dizendo que as “coisas estavam difíceis”.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, responsável pela operação, disse que “o suspeito também informou aos Militares que possuía uma arma de fogo em sua casa e mostrou onde teria guardado. Foi encontrado um revólver cal 38, capacidade 05 tiros com 07 munições intactas. Foi dado voz de prisão pelos crimes de POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (Art 12 da Lei 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento) e TRÁFICO DE DROGAS ( Art 33 caput da Lei 11.343/2006). O suspeito foi conduzido juntamente com o material a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Com informações da Polícia Militar