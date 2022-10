Polícia Militar prende homem acusado de abusar da própria filha adolescente em Guamaré

A 1ªCIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu com êxito nesta terça-feira (04), um homem acusado de ter abusado da própria filha de 12 anos de idade.

O abuso teria ocorrido por volta das 09h da manhã no Conjunto Paulo Bento. A própria criança denunciou o pai contando para a sua mãe, de logo a menina foi levada com sangramento ao Hospital Manoel Lucas de Miranda, para realizar os procedimentos de praxe.

Os Policiais Militares receberam uma denúncia de que no hospital, havia uma criança que estava sendo atendida por suspeita de abuso sexual.

A equipe esteve no local e ouviu as partes onde segundo o hospital, houve constatação dos indícios do crime pela equipe médica. A mãe e a própria filha confirmaram a autoridade policial os fatos.

Os agentes de seguranças iniciaram diligências para encontrar o suspeito, que foi localizado dentro de uma residência no próprio Conjunto Paulo Bento. O homem tentou se evadir, mas foi contido pelos Militares.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruyff, que é responsável pelo o 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré. ele disse que “O homem confessou o crime e disse aos Policiais que teria sido a primeira vez que teria cometido o abuso. Foi dada voz de prisão pelo crime de ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART 217-A CAPUT DO CPB) (HEDIONDO). O acusado foi conduzido a 61ª Delegacia de Polícia de Guamaré para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

A Polícia Militar alerta a sociedade sobre abusos cometidos contra crianças e adolescentes, dentro do ambiente familiar da vítima. Esteja atento, e se caso saiba de algum crime: Denuncie!

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Policia Militar