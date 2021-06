Polícia Militar prende homem com mandado de prisão em Guamaré

A 1ªCIPM, através do DESTACAMENTO DE GUAMARÉ, prende no Assentamento Umarizeiro um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro.

Nesta terça-feira (15), durante patrulhamento a equipe de Rádio Patrulha do Destacamento de Guamaré recebeu uma denúncia de que um homem foragido da justiça estaria numa região da Fazenda Nova, nas proximidades da RN 401 com a BR 406, Assentamento Umarizeiro.

Ao dirigir-se até o local indicado os policiais abordaram um homem com as mesmas características repassadas na denúncia e ao ser verificado no sistema de buscas do BNMP foi confirmado a veracidade da denúncia existindo contra o mesmo um mandando de prisão em aberto expedido pela 2a VARA DA COMARCA DE MACAU, pelo crime tipificado no Artigo 213 ( Estupro) do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940.

Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão ao indivíduo e o conduziram à 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis.