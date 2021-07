Policia Militar prende homem de venda “Loló” em Salina da Cruz distrito de Guamaré

A Policia Militar de Guamaré, prendeu por volta da 00h40 do ultimo sábado (10), um homem que estaria vendendo uma substância análoga ao Loló no bairro Salina da Cruz, Guamaré – RN.

A prisão ocorreu após os Policiais Militares receberem uma denúncia de que o homem estaria comercializando o produto na região e estava realizando a entrega em uma moto.

A partir de informações sobre o paradeiro do suspeito a Equipe fez diligência ao local encontrando o veículo do acusado parado numa rua.

Os Policiais Militares verificaram que o veículo estava parado, fechado e sem ninguém dentro. Os Policiais aguardaram o suspeito e pouco tempo depois o suspeito chegou numa motocicleta onde foi realizada uma busca pessoal sendo encontrado com o acusado uma quantia de R$492,00 (Quatrocentos e noventa e dois reais) em dinheiro fracionado. Ao realizar a busca dentro do veículo e na presença do suspeito foi encontrada uma garrafa com a substância denunciada.

Na tentativa de se livrar de provas o homem ainda teria derramado certa quantidade do produto dentro do próprio veículo sendo impedido pelos Policiais e restando ainda aproximadamente 300ml numa garrafa de vidro.

Foi constatado que a o acusado realmente utilizava a motocicleta para fazer as entregas.

Diante dos fatos foi o acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o material, para a 5ª DRPC para os procedimentos cabíveis.

Com Informações da Policia Militar