Polícia Militar prende homem por atirar pedras em uma residência no Conjunto Vila Maria em Guamaré

A Polícia Militar de Guamaré prendeu com êxito na manhã do ultimo sábado (29), um homem acusado de danificar uma pia após atirar pedras em uma residência no Conjunto Vila Maria.

A ação se deu após a Polícia Militar receber uma denúncia da vítima via telefone funcional informando que um indivíduo já conhecido por problemas psiquiátricos estaria jogando pedras em sua casa.

A equipe fez diligência e de logo foi localizado o suspeito nas proximidades.

Segundo o Subtenente da PM Jhonny Cruff “foi dada voz de prisão pelo crime de DANO QUALIFICADO COMETIDO POR MOTIVO EGOISTICO OU COM PREJUÍZO CONSIDERÁVEL (PARÁGRAFO ÚNICO, ART 163, INC IV DO CPB)”.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, ligando para PM através do telefone: (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações.

Visite a página do instagram da PM Guamaré clicando aqui:

https://instagram.com/pmguamare?utm_medium=copy_link

O acusado foi preso e conduzido a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis.

Com Informações da Polícia Militar