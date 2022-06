Policia Militar prende homem por tentar matar o próprio irmão a pauladas em Guamaré

O 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, sob o comando do Subtenente PM Jonhny Cruiff, conseguiu prender com êxito na noite desta quinta-feira (16), na Rua Noé Nunes, localizada no centro da cidade, por volta das 22h00, um homem pela tentativa de matar o próprio irmão a pauladas.

A ação se deu após os agentes receberem a informação durante patrulhamento, uma denúncia através de um motociclista de que um indivíduo teria golpeado um segundo com um pedaço de madeira na região da cabeça.

A equipe fez diligência ao local e encontrou o acusado com o bastão na mão, e a vítima ao solo se queixando de dores; contudo ainda consciente.

O rapaz foi conduzido ao Hospital Manoel Lucas de Miranda, e perdendo a consciência logo ao dar entrada, tendo que ser entubado e transferido em estado grave para um Hospital em Natal.

O Subtenente PM Jonhny Cruiff disse que “segundo os pais dos envolvidos; os dois são irmãos e o acusado teria, após ingerir bebida alcoólica, ido provocar o irmão que já estava dormindo em um quarto. O homem foi preso em flagrante pelo crime de LESÃO CORPORAL DOLOSA (Artº 129 caput do CPB) e conduzido a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da polícia militar