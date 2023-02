Policia Militar prende homem suspeito de práticas libidinosas em Guamaré e Alto do Rodrigues

A 1ªCIPM, através de uma operação conjunta realizada por Policiais Militares do Grupo Tático Operacional de Macau, do 2º Pelotão do Alto do Rodrigues e 3º do Pelotão de Guamaré, conseguiu prender com êxito nesta segunda-feira (06), um homem acusado de importunar sexualmente uma mulher no centro da cidade de Guamaré.

A ação se deu por volta das 15h30 quando a vítima procurou o 3º Pelotão de Polícia Militar, informando que um homem em veículo modelo Fiat Toro de cor branca, teria a abordado na rua de forma desrespeitosa, com palavras e insinuações sexuais não sendo a primeira vez que teria acontecido.

O modelo do veículo seria o mesmo que teria sido utilizado por um indivíduo praticando atos obscenos para mulheres na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré, e também na cidade de Alto do Rodrigues.

Foram iniciadas diligências para encontrar o suspeito quando o veículo foi visualizado na primeira Rua do Conjunto dos 120. Ao perceber a presença Policial o indivíduo empreendeu fuga sendo iniciado um acompanhamento tático pela Equipe de Guamaré, que se estendeu da comunidade Salina da Cruz, até a estrada do óleo.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “os Policiais Militares da 1ªCIPM realizaram bloqueios nas possíveis rotas de fuga do indivíduo. O veículo passou em alta velocidade furando um bloqueio policial no Alto do Rodrigues. A Equipe do 2° Pelotão de Polícia Militar do Alto do Rodrigues continuou o acompanhamento tático e conseguiu deter o suspeito na estrada para Assú. Foi dada voz de prisão pelo crime de VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART 147-B DO CPB). O acusado foi conduzido a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis aonde o veículo também foi apreendido”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar