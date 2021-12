Polícia Militar reforça segurança no distrito de Baixa do Meio e no Centro da cidade em Guamaré

Com foco em trazer maior segurança e tranquilidade à população no período quando há uma maior movimentação no comércio na comunidade de Baixa do Meio, e no centro da cidade em Guamaré, a Polícia Militar deu inicio as operações de Natal e final de ano, e se estenderá até 1º de janeiro com efetivo de PMs reforçado 24 horas por dia.

A intenção da operação é aumentar a presença ostensiva da PM em vários pontos da cidade, ampliando a sensação de segurança na área e, consequentemente, aumentando a motivação da população para realizar com tranquilidade suas compras.

De acordo com o Subtenente da PM Jhonny Cruff “desde a semana passada que estamos com mais policiais nas ruas da cidade para barrar a criminalidade, que tem como principais alvos os comércios, postos de gasolina, farmácias e dentre outros. Refirmo que a PM está nas ruas em pontos estratégicos com Blitz e abordagens para garantir a segurança pública aos comerciantes e ao cidadão de bem”. Comentou.

Algumas abordagens já estão sendo feitas em carros, motos e homens suspeitos. Há diversos policiais nas ruas circulando por praças, bares, comércios e bancos, e outra equipe em QAP total em lugares estratégicos da cidade.