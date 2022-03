Polícia registra dois homicídios em Porto do Mangue

Duas pessoas foram assassinadas a tiros neste domingo 6 de março de 2022, na cidade de Porto do Mangue na região da Costa Branca do Rio Grande do Norte.

Os crimes ocorrerem em horário e locais distintos e segundo a polícia um não tem relação com o outro. As vítimas foram identificadas como, Pedro Henrique de Medeiros Lopes, conhecido como ‘Pedrinho’, de 21 anos de idade e Francisco Hebert Medeiros de Souza, de 44 anos de idade.

Pedro Henrique foi morto por volta das 15h00min na rua Joaquim Barbosa, bem próximo ao CAS. Ele trafegava de moto quando foi surpreendido pelos criminosos. O jovem foi alvejado com vários tiros e morreu na hora.

Ainda não há informações sobre motivação e autoria do crime. A polícia informou que a vítima tinha antecedentes criminais.

Já o comerciante no ramo de padaria, Francisco Hebert foi assassinado minutos depois do primeiro homicídio, nas proximidades do Cemitério.

A Polícia também não sabe qual teria sido a motivação do crime e desconhece até o momento a identidade dos executores. Não foi informado se o comerciante tinha antecedentes criminais.

Os dois corpos foram recolhidos após a perícia no local e encaminhados ao Instituto de Medicina Legal do ITEP unidade de Mossoró, para serem examinados e depois liberados. A Polícia Civil daquela cidade, que tem a frente o Dr. Luiz Antônio, vai investigar os crimes. Fonte: Fim da Linha.