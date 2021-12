Policiais da 1ªCIPM participaram de um Curso de Instrutores Proerd em Mossoró e um deles recebe medalha de Destaque

Três Policiais Militares pertencentes a 1ªCIPM participaram de um curso de Instrutores Proerd ( Programa Educacional de Resistência as Drogas) realizado na cidade de Mossoró entre os dias 29 de Novembro ao dia 10 de Dezembro num total de 80h aulas.

Os Policiais tiveram aulas sobre metologia socioemocional bem como diversas disciplinas que compõem a grade curricular do programa.

Com isso os militares estão aptos a atuar junto as redes de ensino públicas, privadas trabalhando no currículo de educação infantil do 5° e do 7° ano para prevenção do uso de drogas e outros delitos.

Os PMs são pertencentes ao Pelotão de Guamaré, DPM de Galinhos e DPM de Pendências.

Nós da 1ªCIPM parabenizamos ao Soldado PM A. Wendell, pertencente ao Pelotão de Guamaré, que recebeu a medalha de Destaque do Curso sendo entregue pelo Sub Comandante Geral da PMRN e Chefe do Estado Maior QOPM Cel. Mendonça. Profissionais que se dedicam de tamanha forma orgulham a todos que fazem parte da nossa Cia.