Policial militar passa mal e morre durante protesto no Centro Administrativo

A manifestação de policiais militares em frente à Governadoria, no Centro Administrativo, teve momento de dor. Um policial da reserva morreu enquanto protestava, na tarde desta terça-feira (22). A assessoria de imprensa da Polícia Militar confirmou o óbito e disse que o homem sofreu um infarto fulminante.

Uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser deslocada ao local para socorrê-lo, mas não conseguiu reanimá-lo.

A vítima era Luciel de Lima Rodrigues, de 47 anos de idade, natural de Ceará Mirim. Desde 1999 era 3º sargento lotado no 14º Batalhão de Polícia Militar, no município de João Câmara.

Desde a manhã desta terça-feira (22), os policiais militares do Rio Grande do Norte realizaram protesto na manhã cobrando correção salarial e reunião com o Governo para tratar do tema.