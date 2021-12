Policial Militar que pertenceu ao Pelotão de Guamaré se forma na PRF

A 1ªCIPM, através do Pelotão de Guamaré tem o orgulho de parabenizar o Soldado PM Fagner Torres pela conclusão do Curso de Policial Rodoviário Federal com formatura realizada na última quarta-feira (22/12) na Academia de Polícia Rodoviária Federal.

O Policial Militar que estava dentro do curso de formação da PRF estava em condição de agregado na PMRN.

Aluno dedicado, o Soldado Fagner Torres havia sido classificado no 4° lugar geral durante o Curso de Formação de Pracas 2020 e atualmente estava lotado na 1ªCIPM, Pelotão de Guamaré.

Agora Fagner Torres partirá para juntar-se aos coirmãos da PRF na missão que nos une: proteger vidas!

Parabéns Fagner Torres! Todos que fazemos a 1ªCIPM, em especial o Pelotão de Guamaré, vibramos com sua conquista e levaremos conosco seu bom exemplo de conduta irrepreensível e sua determinação.