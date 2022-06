Policial Militar sozinho prende assaltante e foragido da justiça em Guamaré

Enquanto muitos fogem do perigo outros precisam correr pra cima em tempo, para manter a ordem pública e a segurança que a população precisa.

Foi exatamente o que aconteceu com o Comandante do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, Subtenente Jonhny Cruiff.

Ele precisou sozinho atender uma ocorrência para prender um assaltante, e foragido da justiça no conjunto Vila Maria.

Mais porque ele decidiu ir sozinho?

Pelo motivo da guarnição da PM se encontrar naquele momento numa ocorrência na 5ª Regional da Policia Civil de Macau, e a de Baixa do Meio não dava tempo chegar ao local, porque a oportunidade de prender o acusado era visível.

Jonhny Cruiff, não pensou duas vezes, não perdeu tempo, honrou acima de tudo a farda da PM, quando decidiu ir para o combate sozinho, mesmo sabendo do risco que corria.

O delegado da PM e saudoso Paiva já dizia, “que ser policial é colocar-se no lugar do próximo e entender que no mundo há pessoas cruéis que precisam ser detidas. Sua missão é cuidar das pessoas em perigo e cuidar daqueles que não têm proteção, colocando a vida dos outros à frente de tudo”.

A ação se deu após a PM ser informado do assalto em andamento ocorrendo no Telecentro. Segundo informações da Guarda Municipal e de testemunhas informaram que o homem estava roubando o celular de uma mulher no local.

Neste intervalo, populares reagiu a ação do indivíduo que largou o celular e tentou fugar em uma motocicleta, mas não conseguiu.

Continuando a fuga o suspeito pegou uma bicicleta que estava parada numa calçada vinda a cair no trajeto. A partir de então, o homem pulou uma cerca e se homiziou num viveiro de camarão.

Ao visualizar o Policial e Subtenente Jonhny Cruiff, o suspeito tentou fugir pela Maré sendo pego e recebendo voz de prisão pelo Crime de Roubo Tentado.

Segundo Jonhny, “após consultar dos dados do suspeito foi verificado contra o mesmo um Mandado de Prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal de Mossoró pelos crimes de RECEPTAÇÃO (Art 180, Lei 2848) e por PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (Art 12. Lei 10826). O suspeito foi conduzido, juntamente com uma motocicleta e um celular apreendidos, a 61ª Delegacia de Polícia Civil de Guamaré para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Nota do Blog

Não é atoa que o Subtenente Jonhny Cruiff é também conhecido na cidade e na região como Mestre dos Magos. Parabéns pela sua coragem em prol daqueles que mais precisam… O povo!