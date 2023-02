Política e carnaval: Tudo a ver e Guamaré não foge à regra

Que o Carnaval de Guamaré é uma das épocas do ano mais festivas na terra do ouro negro, isso não podemos jamais negar. Aqui, em meio aos acordes dos trios elétricos e paredões, acontece até o que Deus duvida.

A grande imprensa tem registrado ao longo da história o período de momo também como uma época propícia para as costuras políticas, e Guamaré não foge à regra.

Imagens feitas pelo portal durante este período de carnaval, ou mesmo pelos próprios foliões falam por si só nas redes sociais, abrindo um leque de comentários e especulações sobre a política local.

Mas,

Digo assim, porque uma foto feita pelo fotógrafo Alexandre Barbosa, na última sexta-feira (17), do encontro do líder politico e atual secretário de articulação do prefeito Arthur Teixeira, Hélio Willamy e o ‘líder da oposição na câmara’, vereador Gustavo Santiago, no “bloco segue o líder” vem dando o que falar.

Aqui pra gente… Será uma premonição daquilo que está por vir?

Há quem afirme no cenário político que a imagem do encontro entre Hélio e Gustavo não é novidade para muitos. Mas já para outros, o caldeirão politico pós-carnaval promete pegar fogo, e muita coisa há ainda de acontecer.

Se prevalecer o que ouço desde as eleições suplementares, a foto ganhará mais brilho e cores, e peças do tabuleiro político irão se mexer. ‘Adversários políticos’ eles ainda podem até ser, mas inimigos jamais!

Quem viver verá!