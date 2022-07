“Política é um jogo extremamente perigoso. E só os mais fortes sobrevivem!”. Hervé Salvador

Faltando menos de seis meses para a eleição da mesa diretora do biênio 2023/2024, a disputa pela presidência da Câmara Municipal de Guamaré vem mobilizando esforços nos bastidores por parte de vereadores, lideranças politicas, e até de um secretário do governo que está deixando muita gente com uma pulga atrás da orelha.

O blog com o ouvido no chão conseguiu apurar de alguns vereadores na ultima sessão antes do recesso parlamentar, que ainda há muita indecisão por parte de alguns Edis em quem de fato vai votar. Não sei se é charme ou se tem um pouco de verdade.

Hoje na câmara dos 11 parlamentares, 8 vereadores fazem a base de sustentação do governo, e apenas 3 fazem oposição. Embora poucos não enxerguem, mas alguns estão a tempo com a camisa do partido no ombro, não consegue vestir de corpo e alma, é fácil perceber.

Placar Indefinido

Portanto, até o presente momento o placar continua indefinido para eleição da presidência, fato raro, em outros tempos, a sociedade já sabia neste período as chapas da mesa diretora.

Um cenário politico no legislativo que pode mudar a qualquer momento, tendo em vista que cada um dos pretensos ao cobiçado cargo de PRESIDENTE ou VICE tem seus interesses individuais e coletivos.

Entre os principais cotados a assumir a condução da Casa de Leis estão nomes com e sem experiência anterior, mas com quase todos que conversei me revelou que era candidato.

Os componentes da Mesa Diretora serão escolhidos pelos os onze vereadores por meio de uma votação secreta, e por maioria simples que acontece no próximo mês de dezembro, ou seja, daqui a poucos meses.

Outros cargos

Além do presidente da Casa e vice, serão eleitos o primeiro e o segundo secretário, conforme regimento interno da Casa. Os cargos são considerados estratégicos para o jogo de poder do Legislativo.

Caso haja consenso entre os membros, as candidaturas a cada cargo podem ser única, o que torna a votação uma mera formalidade. Qualquer vereador pode se inscrever para concorrer a um cargo na Mesa Diretora, seja individualmente ou integrando uma chapa.

Nota do Blog

Que rufem os tambores e que soem os clarins!

A eleição da presidência da câmara de Guamaré promete muitas surpresas e emoções, porque além dos vereadores interessados na disputa, há também interesses de lideranças, e acreditem se quiser… Há também articulação por parte de um secretário do governo.

Como foram sábias as palavras de Bruno Cidadão; “a goteira vedada logo que descoberta evita o encharcamento nas chuvas mais fortes”.