Polo turístico “Do Sertão para o Mar” em Alto do Rodrigues

A 4ª reunião do Polo Do Sertão para o Mar que reúne os municípios de Alto do Rodrigues, Carnaubais, Galinhos, Guamaré e Pendências, aconteceu presencialmente, nesta terça-feira (17), no Distrito de Irrigação do Baixo Açu (DIBA), na cidade de Alto do Rodrigues.

Na pauta, o grupo debateu o planejamento para 2023, ação junto ao Cadastur, Calendário de eventos da região e visita ao museu Memórias do Alto – Ambiente Cultural Professora Dona Tiquinha.

A reunião contou com a participação de representantes dos municípios, da subcoordenadora de Regionalização da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR/RN), Mércia Motta e agentes do turismo local como Distrito de Irrigação do Baixo Açu (DIBA) e o Ecopedal.

Para a secretária de Turismo, Andrezza Varela, ressaltou a necessidade da realização de mais ações de capacitação em áreas voltadas ao turismo. “É de suma importância mais iniciativas de cursos para preparar os trabalhadores para receber o turista, cursos de camareira, garçom, recepcionista de meios de hospedagem, entre outros”, explicou.

