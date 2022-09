Polo turístico do Sertão para o Mar realiza encontro e capacitação em Guamaré

Durante os dias 30 e 31, Guamaré sediou dois encontros voltados ao desenvolvimento do turismo na região Do Sertão para o Mar. O 2º Workshop ministrado pela START Consultoria e a 2ª Reunião presencial do Polo Turístico. Os eventos aconteceram no Centro de Convenções de Guamaré e reuniram os secretários de turismo das cidades que formam o novo foram discutidas as potencialidades turísticas e projetos futuros integrando o turismo nas cidades.

Na terça-feira (30), durante o workshop voltado para os gestores municipais, a empresa de Consultoria START apresentou os modelos formas e orientações técnicas que envolvem uma Instância de Governança Regional (IGR). A ideia é que ao final do ano seja concluído o modelo a ser adotado e formalizado. A IGR é parte do processo de regionalização turismo. A partir de agora o Ministério do Turismo tornou obrigatória a criação das IGRs tanto para que as cidades entrem (e permaneçam) no Mapa do Turismo Brasileiro, quanto para que estejam aptas a receber recursos públicos e repasses federais e estaduais (até mesmo emendas parlamentares) voltadas ao segmento turístico.

Na quarta-feira, dia 31 de agosto, foi realizado o 2º Encontro do polo turístico Do Sertão para o Mar. O encontro contou com a presença do prefeito Arthur Teixeira, da secretária de Estado do Turismo, Aninha Costa, dos secretários de turismo das cidades que formam o novo foram discutidas as potencialidades turísticas e projetos futuros integrando o turismo nas cidades.

O prefeito Arthur Teixeira, destacou a importância de integrar os prefeitos nesse processo. “Sugiro reunir os prefeitos para que juntos possamos pactuar algumas ações de infraestrutura turística. A união dos municípios é fundamental para o nosso sucesso. Temos tudo para que nos tornarmos o próximo destino turístico do RN”, declarou.

A secretária de Turismo, Aninha Costa, parabenizou a integração dos municípios e destacou a necessidade de haver o envolvimento da comunidade para obter resultados concretos e permanentes. “A comunidade precisa compreender que o turismo é um motor de desenvolvimento e que pode transformar a realidade, gerando renda e qualidade de vida. Por isso, ações envolvendo as escolas e as associações classe como artesãos e empresários são indispensáveis”, ressaltou.

O Polo Do Sertão para o Mar

É formado pelas cidades de Guamaré, Galinhos, Macau, Pendências, Carnaubais e Alto do Rodrigues. Ele será responsável por criar e desenvolver ações para fomentar e fará a gestão do turismo em nossa região e será ela a entidade oficial responsável pela interlocução entre as nossas cidades, o Ministério do Turismo e a SETUR-RN.

Asscom/PMG