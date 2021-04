Ponto Eletrônico: Um desconforto para aqueles que querem ganhar sem trabalhar

O controle de pagamento por impressão digital da frequência dos servidores públicos, implantado pela Prefeitura de Guamaré através de decretos, deveria ser sempre um grande aliado da atual administração.

Há servidores públicos que estão sendo flagrados e denunciados ao Ministério Público por não cumprir seu expediente conforme determina a Lei.

Há outros que estão batendo o ponto, e logo em seguida indo embora do setor de trabalho.

Outros que nem o ponto está batendo e não há nenhuma comprovação de sua presença no setor onde deveria prestar seus serviços, mas consta no portal da prefeitura seu salário integral na folha de pagamento do mês.

Em sua maioria, são “funcionários” bem conhecidos pelos os demais servidores da própria secretaria, e muitas das vezes, a culpa recai em servidores que de fato trabalham tendo que comprovar na justiça o que já é real.

Pode até demorar, mas um dia a fatura desta conta chegará para aqueles que tentam, e insistem trilhar este caminho fácil, desonesto e injusto. O servidor público que age assim está cometendo um ato inaceitável.

Segundo informação apuradas pelo o portal, se for um servidor efetivo do município será aberto um “processo administrativo disciplinar”, para que ele se defenda e pague o que ele possa ter cometido de ato ilícito.

Se ele for de cargo comissionado ou contratado, a sentença já deve está pronta com a possível exoneração obedecendo a Lei ou atendendo uma recomendação ministerial ou judicial, pois não se pode pagar a um servidor que não trabalha.

O Ministério Público vem investigando e apurando denuncias deste tipo de comportamento por parte de muitos servidores no serviço público há algum tempo.

Há quem afirme que alguns secretários de governo são omissos e coniventes com alguns servidores, em especial os “de confiança e contratados” lotados em sua pasta, aqueles que ainda tentam burlar a lei.

Há até secretário que sequer está comparecendo na secretaria que ele mesmo ordena. Fato que foi denunciado pelos os vereadores da oposição na ultima sessão ordinária da câmara municipal.

Se o próprio gestor da pasta não comparece no setor de trabalho imagine os demais servidores?.

Isso pode configurar uma falta funcional grave, um ato de improbidade administrativa e até mesmo o crime de peculato, que é receber o dinheiro público sem fazer a contra prestação.

A lista de denuncias de servidores omissos ao ponto biométrico chama atenção de qualquer gestor público. O ponto eletrônico é lei, é obrigatório. É o único instrumento legal que garante a correta remuneração pelos dias trabalhados.

Evite surpresas desagradáveis

É através do ponto eletrônico que são extraídas todas as informações sobre a jornada de trabalho que serve para assegurar os direitos e interfere diretamente na folha de pagamento, como faltas, horas extras, atrasos.

É uma das regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Infelizmente alguns servidores veem o controle de ponto como algo ruim, que serve apenas para vigiar os funcionários. Mas a verdade é que o “vilão” garante a eficiência e assiduidade na prestação de serviços realizados dando segurança ao servidor público e a prefeitura.

O sistema é seguro e foi projetado para registrar a presença dos servidores através de suas digitais.

O ponto eletrônico é um dos grandes desafios da gestão pública, mas o sistema biométrico é uma eficiente solução para aperfeiçoar a gestão de pessoas, e aumentar a transparência nas relações de trabalho.

É Um desconforto para aqueles que querem ganhar sem trabalhar, mas um grande aliado para aqueles que de fato trabalham e cumprir com zelo seu expediente.

Alguns servidores por alguma questão politica estão sendo acusados de ganhar e não trabalhar, fato que está sendo investigado e apurado pelo o MP.

Por fim

Fica a dica aos servidores, faça do ponto eletrônico do seu setor de trabalho o seu maior aliado e não seu pior inimigo. O ponto eletrônico é o único instrumento legal que garante a remuneração do seu trabalho.

