População aprova o primeiro mês de gestão do prefeito Arthur Teixeira

Quando se inicia uma grande escalada se começa com o primeiro passo, fazendo as mudanças necessárias, colocando a casa em ordem para poder governar com o povo e para o povo.

O prefeito eleito pelo o povo, diplomado e empossado de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), teve ao assumir a prefeitura no inicio do mês de dezembro de 2021, a coragem que faltou em alguns para nomear para as secretarias de governo, nomes indicados por ele mesmo tomando para si a responsabilidade.

Reuniu todo secretariado, vereadores da base de sustentação, recebeu o povo em seu gabinete, ouviu e foi ouvido por todos.

Logo após, arregaçou as mangas da camisa, e iniciou a governabilidade com um olhar exclusivo para o povo e futurístico para o munícipio.

Este foi sim um dos primeiros passos, mas a partir dos primeiros, outros substanciais devem ser dados ainda no início do mês de janeiro deste ano para que a cidade se desenvolva.

Foi assim que o prefeito fez e continua fazendo deste que assumiu o Palácio Luiz Virgílio de Brito, um passo de cada vez.

Quando Arthur foi eleito na eleição suplementar, afirmei aqui neste canal de noticias que para três anos de mandato, o prefeito possui de todas as ferramentas necessárias para fazer uma gestão compartilhada com ações e realizações.

Não precisa ser especialista para afirmar e constatar que o prefeito Arthur Teixeira, é um gestor com foco e direção, destemido, cheio de sonhos, ousado, e dono de uma vontade que não se mede para fazer o município crescer em todos os setores.

O mês de dezembro de 2021, o primeiro mês de gestão do prefeito terminou com um saldo positivo e aprovação por parte da população.

Constatamos como cidadão e imprensa local este sentimento de esperança de dias melhores expressado pelo o povo nas ruas da cidade, nas redes sociais e nos grupos de whatsapp.