População cobra carro fumacê após infestação de mosquitos em Guamaré

A cobrança vem por parte da população nas redes sociais e grupos de whatsapp, os guamareenses vêm comentando que estão incomodados com a quantidade de mosquitos existente no município que está tirando o sono de muitas famílias.

No conjunto do Vila Maria, conjunto Paulo Bento, conjunto dos 120, conjunto Raimundo Avelino, e demais comunidades da zona rural do município ninguém está conseguindo dormir direito com tantos mosquitos.

A proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika, é uma das maiores preocupações dos moradores.

A infestação de muriçocas virou até piada e alguns têm levado o assunto com um tom de bom humor.

Alguns moradores estão se virando nos trinta para espantar os insetos, outros utilizam inseticidas, repelentes, mosquiteiros, ventiladores e até raquetes elétricas.

Mesmo assim, os mosquitos continuam incomodando. O período chuvoso aumenta a manifestação dos insetos.

Moradores cobram do poder público e do setor de endemias do município, que volte a utilizar o carro fumacê para diminuir a infestação dos insetos que pode causar doenças na população.

Nota do Blog: Oremos irmãos!!!