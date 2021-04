População cobra mais esclarecimentos sobre medidas preventivas no combate ao COVID-19 em Guamaré

Os números da pandemia assustam a população de Guamaré, porque nesta quarta-feira, 07 de abril, o município atingiu a marca de 2.582 casos notificados da Covid-19, desde o inicio da pandemia.

Deste total de notificações, 20 são casos suspeitos, 1.330 já foram descartados e 1.232 casos foram confirmados, onde 1.044 já foram recuperados. Atualmente, 156 casos estão em tratamento e o município já registrou 32 óbitos.

Até dezembro do ano passado, primeiro ano da pandemia, a Prefeitura de Guamaré tinha um canal direto com a população, através de LIVES todas as terças-feiras, com duração de até 2 horas.

O canal esclarecia à população sobre as medidas preventivas e outras ações no combate ao Coronavírus.

Na plataforma virtual, os internautas podiam fazer as perguntas que eram respondidas pelo prefeito e sua equipe técnica, tudo ao vivo e sem cortes.

Oportunidade também que era apresentado o mapa do município com os pontos e ruas de pessoas infectadas para maior atenção das autoridades e população.

Em busca de uma resposta para tender o desejo da população quanto às informações mais claras do boletim epidemiológico, liguei para o secretário de saúde do Município, Fabricio Morais, ele disse que iria se reunir com o atual prefeito Eudes Miranda, mas garantiu que esse serviço seria retomado em tempo.

Vamos torcer que seja breve!

