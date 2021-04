População de Guamaré é convidada a participar do PPA 2022/2025

O município de Guamaré, através da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Integrado convida por meio de edital, os cidadãos e instituições da sociedade local para participar de uma audiência pública virtual, na próxima quarta-feira, 14, às 19 horas. Na ocasião será discutido o Plano Plurianual 2022/2025.

A audiência acontecerá de acordo com o disposto no art. 48, §1o, I, da LC no 101, de 04.05.2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. O evento terá transmissão por meio do https://www.facebook.com/prefeituradeguamare/.

O canal estará aberto para a análise do Projeto de Lei oriundo do Executivo, que estabelece o Plano Plurianual PPA 2022-2025 e um formulário está à disposição no site da prefeitura de Guamaré acessando o link: https://guamare.rn.gov.br/orcamento-participativo-2022-a-2025/ para quem deseje enviar propostas.

Segundo explicou o secretário de Planejamento, David Paulino, será possível participar de duas formas da Audiência Pública Virtual: por chat, onde a população poderá encaminhar perguntas e sugestões, na plataforma de transmissão e por meio do envio de propostas pelo formulário disponibilizado no site institucional do município.

“Todas as contribuições serão analisadas e poderão ser incluídas no Projeto de Lei do Plano Plurianual 2022/2025, que será enviado para a Câmara Municipal de Guamaré”, concluiu o secretário David Paulino.

