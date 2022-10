População de Porto do Mangue pede impeachment do prefeito Sael

Revoltados com o que eles classificam de “descaso com a cidade e falta de respeito com o povo”, manifestantes formado por populares e servidores públicos do município de Porto do Mangue , ocuparam as ruas da cidade, pedindo o impeachment do prefeito Sael Melo (MDB).

O protesto terminou na câmara, durante a sessão os vereadores foram pressionados para iniciar o processo de afastamento do chefe do executivo.

O pedido de impeachment já está protocolado e sendo analisado pelo departamento jurídico.

“Como presidente da Câmara, gostaria de dizer à todos que vamos analisar as denúncias que já chegaram a esta Casa para tomar uma providência”, disse Júnior Bola.

Na sessão desta quarta-feira (19) oito vereadores presentes assumiram compromisso diante do plenário de votar pelo que for melhor para o povo de Porto do Mangue.

Retorno

O prefeito Sael voltou ao cargo por força de uma liminar da justiça, mesmo após a derrota na Câmara Municipal que acatou pedido de renúncia e empossou o vice-prefeito Faustino no cargo.

A volta de Sael deixou a classe política e a população revoltadas. O clima na cidade é de insatisfação, já que o caso estava dado como resolvido e todos foram surpreendidos com esta reviravolta.

Se não houver fato novo até lá, a expectativa é que as próximas sessões sejam em alta temperatura com a pressão popular nas ruas. Blog Toni Martins