Prefeitura publica decreto e revoga ponto facultativo no carnaval que está suspenso

A exemplo do Governo do Rio Grande do Norte, e de cidades de todo o estado, o prefeito de Guamaré, Eudes Miranda (MDB), estabelece medidas de prevenção e de enfretamento à situação de emergência ocasionada pela pandemia de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), suspende a realização de shows, eventos públicos e privados, festas em comemoração ao carnaval e revoga pontos facultativos do Decreto nº. 001/2021 e dá outras providências.

Clique aqui e veja: Decreto Municipal Cancela Carnaval 2021 Guamaré

